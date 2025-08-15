زيادة أسعار المنتجين في أمريكا مع صعود تكلفة الخدمات والبضائع

زادت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يوليو وسط ارتفاع في تكاليف الخدمات والبضائع، مما يشير إلى زيادة أوسع في التضخم في الأشهر المقبلة.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، أمس، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي قفز 0.9 بالمئة الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغيّر في يونيو. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 0.2 %.

وارتفعت أسعار الخدمات 1.1 %، وهي أكبر زيادة منذ مارس 2022، وذلك وسط زيادات قوية في تجارة الآلات والمعدات بالجملة، وتكاليف إدارة المحافظ، والفنادق والنُزُل، والشحن البري.

وصعدت أسعار البضائع 0.7 %، وهي أكبر زيادة منذ يناير. وحدثت زيادات قوية في أسعار الخضراوات واللحوم والبيض. وخلال الـ12 شهراً حتى نهاية يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 3.3 % بعد ارتفاعه 2.4 % في يونيو.

ولم تحدث الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوى تأثير محدود حتى الآن، لكن تقرير مؤشر أسعار المنتجين يدعم توقعات خبراء الاقتصاد بأن تؤدي الرسوم على الواردات إلى زيادة التضخم في الأشهر المقبلة. وأعلنت الحكومة عن زيادة طفيفة بأسعار المستهلكين في يوليو رغم أن ارتفاع تكاليف الخدمات تسبب في ارتفاع مقياس للتضخم الأساسي ليسجل أكبر صعود في 6 أشهر.