0.3 % نمو الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني من 2025

أظهرت بيانات رسمية، أمس، أن الاقتصاد البريطاني سجل نمواً أكثر من المتوقع بلغ 0.3 % في الربع الثاني من عام 2025 بعد النمو 0.7 % في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، ما يمنح دعماً لوزيرة الخزانة ريتشل ريفز.

وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز، وكذلك بنك إنجلترا، نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.1 % في الفترة من أبريل إلى يونيو. وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي البريطاني 0.4 % في يونيو وحده، بعد انخفاض 0.1 % في الناتج في مايو، وذلك بدعم من النمو القوي المفاجئ في قطاعات الخدمات والإنتاج الصناعي والبناء.

وزاد الناتج في الربع الثاني 1.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومقارنة بمتوسط توقعات الاقتصاديين بنمو قدره 1.0 % . وصعد الجنيه الإسترليني قليلاً مقابل الدولار بعد صدور البيانات.

وحرصت ريفز على التأكيد على أن النمو الاقتصادي البريطاني في الربع الأول كان الأسرع بين دول مجموعة السبع الاقتصادية الكبرى، إلا أن توقعات النصف الثاني 2025 أقل تفاؤلاً. وتواجه بريطانيا رياحاً معاكسة بسبب استمرار حالة الضبابية بشأن التجارة العالمية، نتيجة زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات، إضافة إلى تباطؤ التوظيف ببريطانيا، وهو ما يعكس جزئياً ارتفاع ضرائب العمل وزيادة كبيرة بالحد الأدنى للأجور.