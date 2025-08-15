تراجع البطالة في أستراليا يوليو الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي، أمس، تراجع معدل البطالة في البلاد الشهر الماضي، مع زيادة عدد العاملين بشدة، وهو ما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل الأسترالية.

وذكر مكتب الإحصاء أن معدل البطالة تراجع خلال يوليو إلى 4.2 % مقابل 4.3 % في يونيو، الذي كان أعلى مستوى له منذ أواخر 2021. كان المحللون يتوقعون انخفاض معدل التضخم إلى 4.2 %.

وفي الوقت نفسه ارتفع عدد العاملين في أستراليا الشهر الماضي بمقدار 24.5 ألف عامل مقارنة بالشهر السابق إلى 14.64 مليون عامل، في حين كان المحللون يتوقعون زيادة شهرية بمقدار 25.3 ألف عامل.

كما تراجع عدد العاطلين في أستراليا بمقدار 10.2 ألف عاطل إلى 694 ألف عاطل. وقال شون كريك، رئيس قسم إحصاءات العمل بمكتب الإحصاء، إن نمو التوظيف جاء مدفوعاً بزيادة الوظائف بدوام كامل بمقدار 60 ألف وظيفة، ما عوض جزئياً انخفاض التوظيف بدوام جزئي بمقدار 36 ألف وظيفة.