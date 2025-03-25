موديز: القوة المالية الأمريكية في طريقها نحو تراجع مستمر

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، إن القوة المالية للولايات المتحدة في طريقها إلى تراجع لبضع سنوات مع اتساع عجز الميزانية وتراجع القدرة على تحمل أعباء الديون.

وأضافت الوكالة في تقرير أن السلامة المالية للبلاد تدهورت أكثر منذ أن خفضت موديز توقعاتها لتصنيف الولايات المتحدة من ‭‭AAA‬‬ في نوفمبر 2023.

ويأتي التقرير في ظل حالة من عدم اليقين المتزايد في الأسواق المالية الأمريكية في ظل ما أثاره قرار الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عقابية على شركاء تجاريين رئيسيين من مخاوف المستثمرين من ارتفاع ضغوط الأسعار وتباطؤ اقتصادي حاد.

وقالت موديز "حتى في ظل تصور اقتصادي ومالي إيجابي، تظل القدرة على تحمل الديون أقل من غيرها من الدول الأخرى ذات التصنيف ‭‭AAA‬‬".

وموديز هي آخر وكالة تصنيف ائتماني رئيسية تُبقي على تصنيف AAA للديون السيادية الأمريكية، على الرغم من أنها خفّضت توقعاتها أواخر عام 2023 بسبب اتساع العجز المالي وارتفاع مدفوعات فوائد الديون.