الذهب يهبط وترقب محفزات جديدة للأسعار

تراجعت أسعار الذهب، أمس، مع ارتفاع الدولار وترقب المتعاملين لمحفزات جديدة للمعدن النفيس بعد أن ارتفع في الآونة الأخيرة إلى مستويات قياسية مدفوعاً بالمخاوف الجيوسياسية وآمال خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وخلال التداولات، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3022.21 دولاراً للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة لتصل إلى 3026.30 دولاراً للأوقية. وبلغ الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057.21 دولاراً للأوقية يوم الخميس.

وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى منذ السابع من مارس، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد: «يمكن للذهب أن يرتفع أكثر إذا ظلت الأسواق قلقة إزاء التداعيات السلبية المحتملة للرسوم الجمركية على النمو».

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مضادة تدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل، ومن المرجح أن تؤدي إلى زيادة التضخم وعرقلة النمو الاقتصادي.

ومع ذلك ألمح ترامب يوم الجمعة إلى احتمالية وجود بعض المرونة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

وقال ووترر: «ترك الرئيس ترامب فرصة للمرونة قد تقلل من حدة الرسوم الجمركية عما كان متوقعاً، مما خفف من قلق السوق إلى حد ما... ولكن ذلك أيضاً أضعف الزخم لسعر الذهب إلى حد ما».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 33.16 دولاراً للأوقية واستقر البلاتين عند 974.98 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 960.62 دولاراً.