النفط يرتفع 1% بعد إعلان ترامب رسوماً جمركية على شرائه من فنزويلا



ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة، اليوم الاثنين، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرض رسوماً جمركية قدرها 25 بالمئة على الدول التي تشتري النفط والغاز من فنزويلا، وذلك في أعقاب عقوبات أمريكية جديدة على الصادرات الإيرانية.

وتقلصت المكاسب بعد ورود أنباء تفيد بأن تحالف أوبك+ سيلتزم على الأرجح بزيادة مزمعة في إنتاج النفط في مايو، وكذلك بسبب المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي قد تؤدي إلى زيادة المعروض من النفط الروسي في الأسواق العالمية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتاً أو واحداً بالمئة إلى 72.86 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 15:11 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنتا أو 1.05 بالمئة إلى 69 دولاراً للبرميل.

وقال دينيس كيسلر نائب الرئيس الأول للتداول لدى بي.أو.كيه فاينانشال: "نواجه نوعاً من الصدمة في الإمدادات نتيجة خسارة فنزويلا لبعض البراميل في السوق العالمية"، مضيفاً أن المستثمرين يترقبون تشديد القيود على إيران أيضاً.

وفرضت الولايات المتحدة يوم الخميس عقوبات جديدة تستهدف صادرات النفط الإيرانية، منها ما وصفته وزارة الخارجية الأمريكية بأنه أول إجراءات أمريكية تستهدف "مصفاة" صينية لمعالجة النفط الخام.

وسجل الخامان القياسيان ارتفاعا عند التسوية يوم الجمعة كما حققا مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. وارتفعت الأسهم أيضا في وول ستريت اليوم بعد ظهور مؤشرات على أن إدارة ترامب تتبنى نهجا مدروسا بشأن فرض الرسوم الجمركية على شركائها التجاريين.

وأشار ترامب يوم الجمعة إلى وجود مرونة بشأن الرسوم الجمركية، وإلى أن كبير مسؤولي التجارة لديه يعتزم التحدث إلى نظيره الصيني.

وعقد مسؤولون أمريكيون وروس محادثات اليوم في السعودية بهدف إحراز تقدم نحو وقف إطلاق نار واسع النطاق في أوكرانيا، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى التوصل إلى اتفاق منفصل لوقف إطلاق النار في البحر الأسود قبل التوصل إلى اتفاق أوسع.

وذكرت ثلاثة مصادر لرويترز أن تحالف أوبك+ سيلتزم على الأرجح بخطته للزيادة التالية في إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي في مايو، في ظل استقرار أسعار النفط وعزم التحالف إجبار بعض الدول الأعضاء على خفض الإنتاج لتعويض الفائض السابق.

ويضم تحالف أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، ويضخ أكثر من 40 بالمئة من النفط الخام في العالم.

ومن المقرر أن يرفع التحالف إنتاجه 135 ألف برميل يوميا في مايو.

وخفض تحالف أوبك+ الإمدادات 5.85 ملايين برميل يومياً، أي ما يعادل نحو 5.7 بالمئة من المعروض العالمي، في سلسلة خطوات منذ عام 2022 لدعم السوق.