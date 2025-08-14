الأسهم الأوروبية تبلغ أعلى مستوى في أسبوعين وسط تقييم أرباح وبيانات اقتصادية





ارتفعت الأسهم الأوروبية لتلامس أعلى مستوى لها في أسبوعين اليوم الخميس، وسط تقييم المستثمرين لأرباح الشركات والبيانات الاقتصادية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.2 بالمئة.

وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني سجل نموا بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 0.3 بالمئة في الربع الثاني. وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز، وكذلك بنك إنجلترا، نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.1 بالمئة في الفترة من أبريل إلى يونيو .

وارتفعت الأسهم العالمية في الآونة الأخيرة، مدفوعة برهانات قوية على خفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل، مما أدى إلى مكاسب قياسية في وول ستريت.

ومن بين الأسهم الفردية، هوى سهم إمبريسر 24.1 بالمئة ليسجل أكبر الخسائر على المؤشر ستوكس 600 بعد أن جاءت الأرباح التشغيلية لشركة الألعاب في الربع الأول دون التوقعات.

وانخفض سهم كارلسبرج 4.8 بالمئة بعد أن جاءت أرباح شركة صناعة الجعة الدنمركية نصف السنوية دون التوقعات، وقالت إنها لا تتوقع أي تحسن في ما يتعلق بالمستهلكين خلال الفترة المتبقية من العام.