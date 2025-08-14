



تراجع الدولار لأدنى مستوياته في عدة أسابيع مقابل العملات الرئيسية اليوم الخميس وسط تزايد رهانات المتداولين على استئناف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وقاد ارتفاع التوقعات بشأن خفض الفائدة إلى جانب زيادة الاستثمار المؤسسي في العملات الرقمية إلى ارتفاع بتكوين إلى مستوى قياسي جديد.

وزاد الدولار الأسترالي بعد أن أظهرت بيانات قوة سوق العمل.

وكان الأمر مختلفا قليلا في الولايات المتحدة حيث أصبح خطاب المركزي أكثر ميلا للتيسير النقدي بشكل عام في الآونة الأخيرة بسبب مؤشرات على تباطؤ سوق العمل، في حين أن رسوم الرئيس دونالد ترامب لم تضف إلى ضغوط الأسعار بشكل كبير حتى الآن.

ووفقا لمجموعة بورصات لندن فإن المتعاملين يرون أن خفض المركزي الأمريكي للفائدة في 17 سبتمبر صار في حكم المؤكد.

وقال كايل رودا المحلل لدى كابيتال دوت كوم "بالنسبة للأسواق، لم يعد الأمر يتعلق بما إذا كان الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وإنما يتعلق الأمر بحجم الخفض".

وتراجع الدولار 0.7 بالمئة إلى 146.38 ين، وهو أضعف مستوى له منذ 24 يوليو.

وارتفع الجنيه الإسترليني لأعلى مستوياته منذ 24 يوليو تموز عند 1.3590 دولار.

وحوم اليورو حول 1.1712 دولار وهو أقل بقليل من ذروة أمس الأربعاء عند 1.1730 دولار، وهو مستوى لم يتكرر منذ 28 يوليو تموز.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، قليلا إلى 97.673. وانخفض بنحو 0.8 بالمئة على مدار الجلستين السابقتين بعد أن هبط إلى 97.626 أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ 28 يوليو تموز.

وساهم كل من ضعف الدولار وشبح التدخل السياسي في سياسة البنك المركزي وزيادة شهية المستثمرين للمخاطرة وسط احتمالات خفض الفائدة في دعم بتكوين إلى أول قمة قياسية جديدة منذ 14 يوليو .

وارتفعت العملة المشفرة الرائدة في العالم إلى 124480.82 دولارا في الجلسة الأحدث، قبل أن تصل إلى 123538.31 دولارا.

وصعد الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى أعلى مستوى منذ 28 يوليو عند 0.65685 دولار.