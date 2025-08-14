الذهب يواصل الارتفاع مدعوماً بتراجع الدولار





ارتفع الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس مدعوما بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة في وقت تتزايد فيه رهانات المتعاملين على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في سبتمبر .

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.4 بالمئة إلى 3368.99 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0121 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 3417.80 دولارا.

وانخفض الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في عدة أسابيع مقابل عملات منافسه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في أسبوع.

وأظهرت بيانات نشرت يوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل طفيف في يوليو تموز، مما يزيد من فرص خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة الشهر المقبل.

ويرى المتعاملون الآن أن خفض المركزي الأمريكي للفائدة في 17 سبتمبر صار في حكم المؤكد، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وعادة ما يرتفع الذهب الذي لا يدر عوائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 38.56 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1338.33 دولارا. وارتفع البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1136.70 دولارا.