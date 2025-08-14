شراكة بين «كاثاي باسيفيك» و«دي إتش إل إكسبريس»

عقدت شركة «كاثاي باسيفيك إيروايز»، أمس الأربعاء، شراكة مع شركة «دي إتش إل إكسبريس» العالمية للتوسع في مجال استخدام وقود الطيران المستدام في عمليات الشحن الدولي، لكن لم يتم الإفصاح عن الشروط المالية للاتفاق.

وسوف تزود «كاثاي باسيفيك» -ومقرها هونغ كونغ- طائرات الشحن التي تقلع من سول وطوكيو وسنغافورة وتشغلها «إير هونغ كونغ» بـ2400 طن من وقود الطيران المستدام.

وذكرت الشركتان أن المبادرة التي ستستمر خلال عام 2025 من المتوقع أن تقلل انبعاثات الغازات الدفيئة بنحو 7190 طناً، بما يوازي ما يربو على 100 طائرة شحن من طراز «إيرباص إيه 330» بين هونغ كونغ وسنغافورة. وتبنى الشراكة على التعاون القائم وتهدف إلى التوسع في تبني وقود الطيران المستدام في قطاع الشحن الجوي.