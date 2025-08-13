وزير الخزانة الأمريكي يطالب مجلس الاحتياط بخفض الفائدة

وجه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت دعوته الأكثر صراحة حتى الآن لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لخفض أسعار الفائدة، مُشيرًا إلى أن سعر الفائدة الرئيسي ينبغي أن يكون أقل بمقدار 1.5نقطة مئوية على الأقل عن مستواه الحالي.

وقال بيسنت في مقابلة تلفزيونية يوم الأربعاء: "أعتقد أننا قد ندخل سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة، بدءا بخفض قدره 50 نقطة أساس في سبتمبر"، مضيفا "إذا نظرنا إلى أي نموذج، سنجد أنه من المحتمل أن يكون التخفيض 150 أو 175 نقطة أساس".

وأبقى صانعو السياسات في مجلس الاحتياط الاتحادي خلال اجتماع الشهر الماضي على سعر الفائدة الرئيسية عند نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 و4.50 4% وهو نفس النطاق الذي استقر عليه طوال العام.

من ناحيته قال بيسنت إن المسؤولين ربما كانوا ليخفضوا أسعار الفائدة لو كانوا على دراية بالبيانات المعدلة لسوق العمل التي صدرت بعد يومين من الاجتماع الأخير.

وفي الأول من أغسطس، خفض مكتب إحصاءات العمل أرقام الوظائف الجديدة التي وفرها الاقتصاد الأمريكي خلال مايو ويونيوالماضيين بمقدار 258 ألف وظيفة.

وقال بيسنت: "أعتقد أنه كان من الممكن أن نشهد تخفيضات في أسعار الفائدة في يونيو ويوليو".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزراء الخزانة في الولايات المتحدة يتجنبون غالبا توجيه دعوات محددة لمجلس الاحتياط بشأ الفائدة.

ويقول بيسنت طوال الشهور الأخيرة إنه سيناقش فقط القرارات السابقة للمجلس شأن السياسة النقدية، وليست القرارات المستقبلية.

في الوقت نفسه ينتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستمرار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط والكثير من أعضاء المجلس بسبب رفضهم خفض أسعار الفائدة كما يطالب ترامب