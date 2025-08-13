النفط يعوض خسائره بعد تحذير أمريكي مرتبط بعقوبات على روسيا

عوض النفط خسائره اليوم الأربعاء بعد أن قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن العقوبات على روسيا أو الرسوم الجمركية الثانوية ربما تزيد إذا لم يفض اجتماع يوم الجمعة بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى نتيجة جيدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ست سنتات إلى 66.18 دولار للبرميل في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين إلى 63.19 دولار.

قبل تصريحات بيسنت، انخفض كلا العقدين بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية اليوم توقعاتها لنمو إمدادات النفط هذا العام، لكنها خفضت توقعاتها للطلب نظرا لتراجع الطلب على الوقود في الدول صاحبة الاقتصادات الأكبر.

غير أن تحركات الأسعار كانت محدودة قبيل اجتماع ترامب مع بوتين في ألاسكا لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي هزت أسواق النفط منذ فبراير 2022.

في غضون ذلك، رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الثلاثاء توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام المقبل، وخفضت توقعاتها لنمو الإمدادات من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج تحالف أوبك+ مما يشير إلى تقلص الفارق بين الطلب والمعروض في السوق.

وقال محلل شؤون الطاقة المستقل جوراف شارما "إذا أخذنا إجمالي توقعات نمو الطلب على النفط من وكالة الطاقة الدولية وأوبك لعام 2025 عند حديها النزولي والصعودي، فإن حتى الرقم المتوسط المتواضع، ولنقل ما يزيد قليلا على مليون برميل يوميا، يمكن تلبيته بسهولة وفقط من خلال نمو الإمدادات من خارج أوبك في الوقت الحالي".







