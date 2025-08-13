النفط يتراجع بعد رفع وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للمعروض





انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز المعروض الطلب خلال العام الجاري، فيما يترقب المستثمرون اجتماعا مقررا يوم الجمعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا، أو 0.7 بالمئة، إلى 65.67 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0831 بتوقيت جرينتش، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 62.64 دولارا.

وسجل كلا الخامين انخفاضا عند التسوية أمس الثلاثاء.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب وبوتين في ألاسكا يوم الجمعة لبحث سبل وقف الحرب الروسية في أوكرانيا التي هزت أسواق النفط منذ فبراير شباط 2022.

وذكر تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم أويل في مذكرة "انخفضت أسعار النفط بناء على توقعات بأن قمة الجمعة لن تسفر عن فرض عقوبات إضافية على روسيا، مما يضمن استمرار تدفق نفط البلاد بشكل رئيسي إلى الجنوب والشرق".

ورفعت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء توقعاتها لنمو المعروض النفطي خلال العام الجاري في أعقاب قرار أوبك+، لكنها خفضت توقعاتها للطلب بسبب ضعفه في الاقتصادات الرئيسية.

ويترقب المستثمرون أيضا مزيدا من المؤشرات بعد أن أظهر تقرير ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وذكرت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، ارتفعت بمقدار 1.52 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وهبطت مخزونات البنزين بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بشكل طفيف.

ويتوقع محللون في استطلاع لرويترز أن يُظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة، المقرر صدوره اليوم، انخفاض مخزونات النفط الخام بحوالي 300 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير أمس الثلاثاء ألا يصل متوسط أسعار خام برنت إلى 60 دولارا للبرميل في الربع الرابع، ليكون أول ربع يشهد فيه متوسط الأسعار هذا المستوى المنخفض منذ عام 2020، مشيرة إلى أن النمو في المعروض العالمي من النفط سيتجاوز النمو في الطلب على المنتجات البترولية.