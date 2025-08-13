فول الصويا.. آخر ضحايا الرسوم الجمركية الأمريكية والبرازيل تنتهز الفرصة





تشهد أسواق فول الصويا العالمية تقلبات حادة بسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث أدت الرسوم الجمركية الأمريكية إلى تقليص حصة الولايات المتحدة في السوق الصيني لصالح البرازيل. هذا التحول انعكس على الأسعار الآجلة في بورصة شيكاغو، التي تقترب من أدنى مستوياتها خلال خمس سنوات، ما يعكس المخاطر التي تواجهها صادرات الفول الأمريكي وفرص الدول المنافسة.

وقال تجار إن مصدري فول الصويا الأميركيين يواجهون خطر فقدان مبيعات بمليارات الدولارات إلى الصين هذا العام مع استمرار محادثات التجارة وقيام المشترين في أكبر مستورد للبذور الزيتية بشراء شحنات من البرازيل للشحن خلال موسم التسويق الرئيسي في الولايات المتحدة.

قال ثلاثة تجار لرويترز إن المستوردين الصينيين انتهوا من حجز شحنات فول الصويا لشهر سبتمبر ، حيث حصلوا على نحو ثمانية ملايين طن متري، كلها من أمريكا الجنوبية.

وقال التجار إن المشترين الصينيين حصلوا على نحو 4 ملايين طن - نصف احتياجاتهم المتوقعة - في أكتوبر أيضا من أمريكا الجنوبية.

وقال وانج وينشن، المحلل في شركة سوبلايم تشاينا إنفورميشن: "تشير مشتريات الصين الكبيرة من فول الصويا في الربع الثالث إلى أن الصناعة تراكمت مخزونات تحسبا لمخاطر الإمدادات المحتملة في الربع الرابع".

في العام الماضي، اشترى مستوردو البذور الزيتية الصينيون حوالي 7 ملايين طن من الولايات المتحدة لشحنها خلال الشهرين.

وقال متعاملون إن خطر غياب المشتريات الصينية لفترة طويلة لموسم المحاصيل الأمريكي الذي يبدأ في سبتمبر وسط توترات تجارية لم يتم حلها قد يضيف ضغوطا على تداول العقود الآجلة في شيكاغو بالقرب من أدنى مستوياتها في خمس سنوات.

وعادة ما يتم شحن معظم المشتريات الصينية من فول الصويا الأمريكي بين شهري سبتمبر ويناير، قبل أن تتولى الإمدادات البرازيلية زمام الأمور بعد حصاد أميركا الجنوبية.

ومن المتوقع أن يستكمل المشترون الصينيون حجوزات شهر أكتوبر هذا العام بحلول أوائل الشهر المقبل، حسبما قال أحد التجار في شركة دولية في سنغافورة.بدأت الصين في خفض اعتمادها على المنتجات الزراعية الأميركية منذ الحرب التجارية خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى.

في العام الماضي، استوردت الصين نحو 105 ملايين طن متري من فول الصويا. منها 22.13 مليون طن من الولايات المتحدة، بقيمة 12 مليار دولار.

التوترات التجارية تُلقي بظلالها على التوقعات

وحث ترامب الصين يوم الأحد على مضاعفة مشترياتها من فول الصويا أربع مرات قبل الموعد النهائي لهدنة التعريفات الجمركية، وهو هدف قال المحللون إنه غير قابل للتنفيذ لأنه سيتطلب من الصين الشراء حصريًا تقريبًا من الولايات المتحدة.وفي اليوم التالي، مدد الجانبان هدنة الرسوم الجمركية بينهما لمدة 90 يوما.

لكن ثلاثة تجار قالوا لرويترز إن التمديد في حد ذاته من غير المرجح أن يحفز المشتريات، حيث تظل الرسوم الجمركية التي تفرضها بكين على واردات فول الصويا الأمريكي عند 23%، مما يجعلها غير قادرة على المنافسة.

وقد تستأنف الصين شراء فول الصويا الأمريكي إذا تم التوصل إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية.

وقال جوني شيانغ، مؤسس شركة أجرادار للاستشارات ومقرها بكين، "أحد السيناريوهات المحتملة هو أنه إذا توصل الجانبان إلى اتفاق في نوفمبر، فقد تستأنف الصين شراء فول الصويا الأمريكي، وهو ما قد يؤدي إلى تمديد نافذة التصدير الأمريكية والضغط على مبيعات المحاصيل الجديدة في البرازيل".

وقال متعاملان إن أسعار فول الصويا الأمريكي للشحن في أكتوبر أقل بنحو 40 دولارا للطن من الشحنات البرازيلية التي تشتريها الصين، وذلك باستثناء الرسوم الجمركية.

أصبحت الصين تمتلك كميات كبيرة من فول الصويا بعد زيادة الواردات، حيث وصلت المشتريات إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة.