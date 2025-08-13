10 آلاف دولار سعر طن النحاس مع ترقب الأسواق بيانات حاسمة

تداول سعر النحاس قرب أعلى إغلاق له في نحو ثلاثة أسابيع، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات اقتصادية رئيسية من الولايات المتحدة والصين خلال الأيام المقبلة.

تحرك المعدن بين مكاسب وخسائر محدودة في بورصة لندن للمعادن، بعدما صعد بأكثر من 1% يوم الثلاثاء، إثر بيانات التضخم الأميركية التي عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

ويترقب المتعاملون الآن صدور بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، إلى جانب بيانات اقتصادية مهمة من الصين يوم الجمعة.

سجلت المعادن الصناعية أداءً جيداً نسبياً في أغسطس، مدعومة جزئياً على الأقل بتراجع الدولار الأميركي.

النحاس يتجاهل مخاوف الرسوم

ارتفعت أسعار النحاس والزنك والألمنيوم بأكثر من 2% حتى الآن، فيما تجاهل المعدن الأحمر تكهنات بانخفاض الأسعار، بعدما أحجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم شاملة على المعدن.

تشمل بيانات الصين المنتظر صدورها يوم الجمعة مؤشرات بشأن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار في الأصول الثابتة، لتقدم للمستثمرين أحدث صورة عن أداء أكبر اقتصاد في آسيا.

في هذه الأثناء، تراجع سعر النحاس الفوري 0.02% إلى 9838.50 دولار للطن عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت شنغهاي. في حين ارتفعت عقود خام الحديد المستقبلية في بورصة سنغافورة بنسبة 0.1% إلى 104.55 دولار للطن، متجهة نحو أعلى إغلاق لها منذ 24 يوليو.