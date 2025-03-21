3.42 ملايين مبيعات الدراجات الكهربائية في الصين خلال 6 أشهر

أعلنت وزارة التجارة الصينية ارتفاع عدد الدراجات الكهربائية الجديدة التي تم بيعها في الصين منذ إطلاق برنامج دعم استبدال السلع الاستهلاكية في سبتمبر 2024 إلى 3.42 ملايين دراجة. كما أعلنت الوزارة بيع أكثر من 2 مليون دراجة كهربائية جديدة في إطار البرنامج، وتحقيق عائدات تبلغ 5.6 مليارات يوان (حوالي 783 مليون دولار).

وبحسب الوزارة بلغ متوسط مبيعات الدراجات الكهربائية في الصين خلال العام الحالي 27 ألف دراجة، وهو ما يعادل 2.5 مرة متوسط مبيعات العام السابق. وأضافت الوزارة إن أكثر من مليوني شخص استفادوا من برنامج مبادلة السلع الاستهلاكية، حيث حصلوا على دعم إجمالي بلغ أكثر من 1.2 مليار يوان بمعدل 610 يوان لكل شخص.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا إلى أن حوالي 50 ألف منفذ بيع استفادت من برنامج دعم مبيعات الدراجات الكهربائية منذ بداية العام الحالي، حيث زاد متوسط المبيعات لكل متجر بحوالي 107 آلاف يوان. وأغلب هذه المتاجر عبارة عن شركات أفراد أو مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر.