الذهب عند ذروة قياسية قرب 3050 دولاراً

لامس الذهب أحد أعلى مستوياته على الإطلاق، أمس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، إلى احتمال خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، ما عزز من جاذبية الذهب، وسط استمرار الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3047.1 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق، عند 3057.21 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المئة، إلى 3054.10 دولاراً. وقال ديك بون المدير العام لشركة هيراوس ميتالز هونغ كونغ، إن الذهب مدفوع «بكثير من أوضاع السوق غير المؤكدة، والتوتر الجيوسياسي، وضعف الدولار، والتوقعات بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق».

وأبقى المركزي الأمريكي على سعر الفائدة الرئيس لليلة واحدة دون تغيير، في نطاق 4.25 - 4.50 في المئة. لكن صناع السياسات في المركزي الأمريكي، لا يزالون يتوقعون أن يخفض البنك الفائدة مرتين، كل منهما بمقدار ربع نقطة مئوية، بحلول نهاية هذا العام. ويزدهر الذهب، الذي لا يدر عوائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 33.8 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 0.3 في المئة، إلى 989.85 دولاراً، وانخفض البلاديوم واحداً في المئة إلى 949.5 دولاراً.