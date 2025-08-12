«أوبك» ترفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026



رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، الثلاثاء، توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام المقبل، وخفضت توقعاتها لنمو الإمدادات من الولايات المتحدة ومنتجين آخرين من خارج تحالف «أوبك+»، ما يشير إلى تقلص الفارق بين الطلب والمعروض في السوق.

ومن شأن توقعات ارتفاع الطلب وانخفاض نمو المعروض من خارج «أوبك+»، الذي يضم أوبك وروسيا وحلفاء آخرين، أن تسهل على التحالف المضي قدماً في خطته لإنتاج المزيد من الخام، لاستعادة حصته السوقية بعد تخفيضات لسنوات بهدف دعم السوق.

وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.38 مليون برميل يومياً في 2026، بزيادة 100 ألف برميل عن التوقعات السابقة، وأبقت المنظمة على توقعاتها لهذا العام دون تغيير.

ومثلت هذه التوقعات الحد الأعلى من نطاق توقعات قطاع النفط، وتتوقع «أوبك» تحولاً أبطأ في مجال الطاقة من بعض الجهات الأخرى التي تصدر توقعات، مثل وكالة الطاقة الدولية التي تتنبأ بارتفاع الطلب العالمي 700 ألف برميل يومياً فقط هذا العام.

ورفعت «أوبك» أيضاً في التقرير توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي قليلاً هذا العام إلى 3% مع توقيع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بعض الاتفاقات التجارية، وتجاوز اقتصادات الهند والصين والبرازيل التوقعات.

وقالت «أوبك»: تؤكد البيانات الاقتصادية في بداية النصف الثاني من 2025 قوة النمو العالمي، على الرغم من استمرار ضبابية السياسات التجارية الأمريكية والمخاطر الجيوسياسية الأوسع نطاقاً.

واستقر خام «برنت» بعد نشر تقرير «أوبك»، وجرى تداوله قرب 66 دولاراً للبرميل. ووصل إلى أدنى مستوياته في أربع سنوات قرب 58 دولاراً في أبريل. ويقول محللون إن انخفاض أسعار النفط هذا العام فرض ضغوطاً على اقتصاديات إنتاج النفط الصخري الأمريكي. ويرجع الانخفاض لأسباب منها زيادة إنتاج «أوبك+» والقلق إزاء الرسوم الجمركية الأمريكية.

وقالت مصادر في «أوبك+» لرويترز إن تحول سياسة التحالف لزيادة الإنتاج، بعد دعم السوق بالتخفيضات لسنوات، مدفوع بأسباب منها مواجهة إنتاج النفط الصخري الأمريكي. وقالت «أوبك» في التقرير إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري سينخفض 100 ألف برميل يومياً في 2026 مقابل توقعات الشهر الماضي بثبات الإنتاج على أساس سنوي.

وذكرت «أوبك» أن إمدادات النفط من الدول غير الأعضاء في (إعلان التعاون)، وهو الاسم الرسمي لتحالف «أوبك+»، سترتفع بنحو 630 ألف برميل يومياً في عام 2026، في خفض لتوقعات الشهر الماضي البالغة 730 ألفاً.

وفي حين لا يزال من المتوقع أن تكون الولايات المتحدة محركاً لهذا النمو، تتوقع «أوبك» الآن ارتفاع إجمالي إنتاج النفط الأمريكي بنحو 130 ألف برميل يومياً العام المقبل، مقابل توقعات يناير البالغة 510 آلاف.

وأظهر تقرير «أوبك» أيضاً أن تحالف «أوبك+» رفع في شهر يوليو إنتاجه من النفط الخام 335 ألف برميل يومياً، أي أقل بقليل من الزيادة التي دعا إليها التحالف في حصصه لشهر يوليو والبالغة 411 ألفاً.