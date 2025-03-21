إلزام منظمة «جرين بيس» بدفع 660 مليون دولار لشركة أنابيب نفط أمريكية

تلقت منظمة جرين بيس (السلام الأخضر) المدافعة عن البيئة أوامر بدفع تعويضات ضخمة في الولايات المتحدة بعد أن رأت هيئة محلفين في نورث داكوتا أنها مدانة بتهمة التشهير وتهم أخرى مرتبطة بالاحتجاجات على مشروع خط أنابيب مثير للجدل.

وقالت المنظمة إن العديد من فروعها تلقت أوامر لدفع أكثر من 660 مليون دولار إلى شركة «إنيرجي ترانسفير» المسؤولة عن مشروع خط أنابيب داكوتا أكسيس بيبلاين. ويبدأ الخط من نورث داكوتا بالقرب من الحدود الكندية ويصل إلى إلينوي في الغرب الأوسط الأمريكي. ويعمل منذ 2017.

وتتعلق الدعوى القضائية التي أقامتها الشركة بالاحتجاجات التي تمت ضد المشروع خلال عامي 2016 و2017 بمشاركة جرين بيس. وتتهم الشركة المنظمة بتنظيم المظاهرات ونشر إدعاءات للتشهير تسببت في خسائر اقتصادية. ورفضت المنظمة هذه الاتهامات، وقالت إن قرار هيئة المحلفين اعتداء على حرية التجمع.



وأضافت المنظمة إن المعركة القضائية لم تنته و«لن نتراجع ولن يتم إسكاتنا» بحسب مادس كريستنسن المدير التنفيذي الدولي للمنظمة.