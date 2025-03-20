الاتحاد الأوروبي يؤجل رسوماً جمركية انتقامية على سلع أمريكية

أعلنت المفوضية الأوروبية الخميس أن تطبيق رسوم جمركية انتقامية رداً على الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم بموجب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتم في منتصف أبريل بدلاً من بدايته.

وتهدف خطوة التأجيل إلى إفساح مجال أكبر أمام إجراء محادثات مع الإدارة الأمريكية.

وجاء في بيان المفوضية أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مستعداً للدخول في حوار بناء مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى حل يجنب الاقتصادين أضراراً غير ضرورية.

وسيتم تطبيق إعادة فرض الرسوم الجمركية الأوروبية، والتي تم تأجيلها حالياً، على سلع أمريكية مثل أجهزة الألعاب، والدراجات النارية، والقوارب، وزبدة الفول السوداني.

ومن المقرر أن تصل بعض هذه الرسوم الإضافية إلى 50%، على سبيل المثال، على الدراجات النارية المصنعة في الولايات المتحدة من قبل شركة «هارلي-ديفيدسون»، وكذلك على «جاك دانيالز».

كما يتم حالياً إعداد تدابير انتقامية إضافية، والتي من المقرر تفعيلها أيضاً بحلول منتصف أبريل. وستستهدف هذه التدابير شركات أمريكية تصدر إلى الاتحاد الأوروبي منتجات زراعية مثل الدواجن، ولحوم الأبقار، وبعض أنواع المأكولات البحرية، والمكسرات، والبيض، ومنتجات الألبان، والسكر، والخضروات.

إضافةً إلى ذلك، من المقرر أن يفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية إضافية على منتجات صناعية أخرى، تشمل منتجات الصلب والألومنيوم، والمنسوجات، والسلع الجلدية، والأجهزة المنزلية، والأدوات، والبلاستيك، ومنتجات الأخشاب.

وفقاً للمفوضية الأوروبية في بروكسل، فإن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، التي تبلغ نسبتها 25%، سيتم تطبيقها على صادرات الاتحاد للأوروبي بقيمة إجمالية تبلغ 26 مليار يورو، وهو ما يعادل حوالي 5% من إجمالي صادرات التكتل الأوروبي إلى الولايات المتحدة.

وجاء في بيان صدر قبل نحو أسبوع القول إنه «بناء على تدفقات الواردات، ستؤدي هذه الرسوم إلى اضطرار المستوردين الأمريكيين إلى دفع ما يصل إلى 6 مليارات يورو كرسوم إضافية».

وتهدف الإجراءات المضادة التي يتخذها الاتحاد الأوروبي إلى التعويض عن الخسائر الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية.

ووفقاً للمفوضية، فإن الإجراءات الانتقامية المخطط لها من جانب التكتل الأوروبي ستؤثر على صادرات أمريكية تصل قيمتها إلى 26 مليار يورو.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب كان فرض رسوماً جمركية خاصة على واردات الصلب والألومنيوم خلال ولايته الأولى بين 2017 و2021، مبرراً ذلك بمصالح الأمن القومي.