92 % ارتفاع إنتاج مكيفات الهواء في ألمانيا

في ظل ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، يزداد تصنيع واستيراد مكيفات الهواء في ألمانيا.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الثلاثاء أن إنتاج مكيفات الهواء في ألمانيا ارتفع بنسبة 92% العام الماضي ليصل إلى ما يقرب من 317 ألف وحدة.

وفي عام 2023 لم يتجاوز عدد المكيفات المنتجة في ألمانيا 164 ألفاً و700 وحدة. وفي غضون خمس سنوات زاد الإنتاج بنسبة 75%.

وبحسب البيانات، ارتفعت قيمة مكيفات الهواء المستوردة بنسبة بلغت 48.2% منذ عام 2019، لتصل إلى 949 مليون يورو في عام 2024. وهذا أقل بفارق ضئيل من الرقم القياسي المسجل في العام السابق والبالغ 957 مليون يورو.

وكانت إيطاليا أهم دولة موردة لمكيفات الهواء إلى ألمانيا، حيث يأتي منها واحد من بين كل أربعة مكيفات هواء مستوردة، تلتها الصين والسويد. ولم يدرج في التقرير أنظمة تكييف هواء السيارات.