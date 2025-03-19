برنت يسجل خصماً مقابل خام دبي للمرة الأولى منذ نوفمبر 2023

أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن العقود الآجلة لخام برنت تحولت إلى تسجيل خصم مقابل خام دبي اليوم الأربعاء وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر 2023، ما يسلط الضوء على قوة النفط عالي الكبريت القادم من منطقة الشرق الأوسط مقابل خام القياس العالمي.

كما أظهرت البيانات أن مبادلات العقود الآجلة لبرنت وخام دبي جرى تقييمها عند سالب سنتين للبرميل عند إغلاق السوق. وقال مصدران تجاريان إن الخصم زاد منذ ذلك الحين إلى 14 سنتاً للبرميل. وعادة ما يكون النفط منخفض الكبريت أغلى ثمناً من النفط عالي الكبريت نظراً لسهولة معالجته. وقال متعامل إن ضعف خام برنت أمام خام دبي يفتح فرصاً للمتاجرة بفروق الأسعار في النفط منخفض الكبريت المنتج في حوض الأطلسي ليتجه إلى آسيا. وأضاف أن فروق الأسعار بين خامي برنت ودبي المؤرخين سجلت أيضاً خصومات لعقود أبريل إلى يونيو.