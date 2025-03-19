ذروة جديدة للذهب

سجلت أسعار الذهب ذروة جديدة فوق 3000 دولار، أمس، للمرة الثانية خلال أسبوع، مع سعي المستثمرين للتحوط من المخاوف الاقتصادية التي أججها تجدد الصراع في الشرق الأوسط ومخاوف إزاء سياسات الرئيس الأمريكي ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 3023.09 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات، بعد أن سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3028.24 دولاراً للأوقية في وقت سابق من الجلسة وتجاوز الذهب 3000 دولار للأوقية لأول مرة يوم الجمعة الماضي. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 % إلى 3031.30 دولاراً. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 34.02 دولاراً وصعد البلاديوم 0.8 % إلى 972.24 دولاراً، وهبط البلاتين 0.6 %إلى 994.15 دولاراً.