النفط يرتفع بدعم من مخاطر الشرق الأوسط والتحفيز الصيني

ارتفعت أسعار النفط، أمس، بأكثر من 1 %، إلى أعلى مستوياتها منذ بداية الشهر، بدعم من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى خطط التحفيز الصينية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتاً، أو 1.2 %، إلى 71.91 دولاراً للبرميل خلال التداولات، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84 سنتاً، أو 1.2 %، إلى 68.42 دولاراً للبرميل.

كما حظيت الأسعار بدعم، بعدما توعد الرئيس دونالد ترامب بمواصلة الهجوم الأمريكي على الحوثيين في اليمن، ما لم ينهوا هجماتهم في البحر الأحمر.

وقال ترامب إنه سيحمّل إيران مسؤولية أي هجمات يشنها الحوثيون.

وقال محللو (آي.إن.جي)، في مذكرة بحثية «إلى جانب الضربات الأمريكية على الحوثيين في اليمن، قدمت عدة عوامل دعماً للسوق». وأضافوا «كشفت الصين عن خطط لإنعاش الاستهلاك، بينما جاء نمو مبيعات التجزئة الصينية، واستثمارات الأصول الثابتة أقوى من المتوقع».

وكشف مجلس الوزراء الصيني، يوم الأحد، عن خطة عمل خاصة لتعزيز الاستهلاك المحلي، تتضمن إجراءات، مثل زيادة الدخل، وتقديم إعانات لرعاية الأطفال.

وأظهرت بيانات رسمية، أن إنتاج النفط الخام في الصين، أكبر مستورد له في العالم، ارتفع 2.1 % في يناير وفبراير، مقارنة بالعام السابق، مدعوماً بمصفاة جديدة، ورحلات السفر خلال عطلة السنة القمرية الجديدة.

وفيما يُسلط الضوء على المخاوف المستمرة بشأن الطلب، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن رسوم ترامب الجمركية، ستُضعف النمو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ما سيؤثر سلباً في الطلب العالمي على الطاقة.