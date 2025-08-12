ارتفاع أسعار الكاكاو بأعلى وتيرة منذ ديسمبر

ارتفعت أسعار الكاكاو في بورصة نيويورك، أمس، بأعلى وتيرة لها منذ ديسمبر، مدفوعة بمخاوف متجددة بشأن تراجع إنتاج الموسم المقبل في دول غرب أفريقيا، أكبر مناطق زراعة الكاكاو في العالم.

وزادت عقود الكاكاو الأكثر نشاطاً في بورصة نيويورك تسليم سبتمبر 7.1% إلى 9136 دولاراً للطن المتري خلال التعاملات، مقلصة مكاسبها بعدما صعدت بنسبة 9.3%.

وتصاعدت المخاوف بعد أن أظهرت المحاصيل في غرب أفريقيا أداءً أضعف بكثير من المتوقع، في ظل استمرار الجفاف في بعض المناطق، ما يفاقم أزمة الإمدادات العالمية، وفق ما نقلت وكالة «بلومبرج».

وانخفضت مخزونات الكاكاو في الموانئ الأمريكية بمقدار 13074 كيساً (الكيس يعادل 60 كيلوغراماً) في 8 أغسطس مقارنة باليوم السابق، في إشارة محتملة لزيادة الطلب أو تقلص المعروض.