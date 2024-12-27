لماذا تفوق الكاكاو على "البيتكوين" في 2024 ؟

على الرغم من التميز الكبير لعملة البيتكوين في 2024، إلا أن الكاكاو تمكن من التفوق عليها، حيث ارتفعت أسعار الكاكاو بنسبة مذهلة بلغت 180% طوال عام 2024، متجاوزة بشكل كبير ارتفاع عملة البيتكوين .

وشهد الكاكاو، المكون الرئيسي للشوكولاتة، ارتفاعًا رأسيًا في عام 2024، ليصبح السلعة الأفضل أداءً لهذا العام، حيث ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 12500 دولار للطن.

لماذا ترتفع أسعار الكاكاو؟

وبحسب قناة "سي إن بي سي" الأمريكية فقد جاء الارتفاع الهائل في أسعار الكاكاو نتيجة لعدة عوامل.

من ضمن هذه العوامل ، وفقا للقناة الأمريكية ، الظروف الجوية السيئة في الدول المنتجة الرئيسية مثل ساحل العاج وغانا ــ المسؤولة عن نحو 70% من الإنتاج العالمي ــ إلى جانب المخاوف من الأمراض إلى الحد من الإنتاج الإجمالي. وعلاوة على ذلك، أدت انخفاض المخزونات العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن، وسنوات من نقص الاستثمار في زراعة الكاكاو إلى تفاقم أزمة العرض، كما تسببت الأمطار الشديدة بغمر الحقول أشجار الكاكاو بالمياه، مما أدى إلى تفاقم انتشار أمراض مثل مرض القرون السوداء، وفيروس البراعم المتضخمة، وهو ما أدى بالتالي إلى تعفن الحبوب وقتل الأشجار.

وسجل موسم الكاكاو 2023-2024 عجزًا في العرض بلغ 478 ألف طن، وهو الأكبر منذ أكثر من ستة عقود.

ويمثل هذا العام الثالث على التوالي من العجز في سوق الكاكاو العالمية، مما يزيد من الضغوط على سلاسل التوريد.

ولكن الجانب الإيجابي هنا هو أن المحللين توقعوا فائضاً محتملاً يتجاوز 150 ألف طن في موسم 2024-2025. ومن شأن هذا أن يوفر بعض الراحة، ولكن السؤال الرئيسي هو ما إذا كان هذا من شأنه أن يخفف من حدة الضيق في السوق أو يخفف من تقلبات الأسعار.

التأثير على صناعة الشوكولاتة

وخلف ارتفاع أسعار الكاكاو مذاقاً مريراً لصناعة الشوكولاتة. وتكافح العلامات التجارية الرائدة في التعامل مع ارتفاع تكاليف المدخلات، وتنقل العبء بشكل متزايد إلى المستهلكين.

وأصبحت زيادات أسعار الشوكولاتة والكعك والمشروبات التي تعتمد على الكاكاو أمراً شائعاً. وعلاوة على ذلك، تعمل العلامات التجارية على تنويع محافظ منتجاتها، ودفع النكهات البديلة لموازنة تحديات تكلفة الكاكاو.

ويسلط ارتفاع أسعار الكاكاو الضوء على نقاط الضعف التي تواجهها السلع الزراعية في مواجهة ديناميكيات المناخ والسوق، حيث يدعو أصحاب المصلحة إلى زيادة الاستثمار في ممارسات الزراعة المستدامة لضمان استقرار العرض في المستقبل.

أسعار الكاكاو مقابل البيتكوين

شهدت عملة البيتكوين ارتفاعًا هائلاً تجاوز 140% في عام 2024، حيث وصلت إلى علامة 100 ألف دولار ووصلت إلى 108353 دولارًا في أوائل ديسمبر.

وقد تم دفع هذا الارتفاع من خلال إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) لعملة البيتكوين في يناير وانخفاض العرض بعد حدث النصف الرابع في أبريل.

كان للارتفاع المذهل فوق علامة 100 ألف دولار وتجاوز القيمة السوقية البالغة 2 تريليون دولار تأثير كبير على البيتكوين وسوق العملات المشفرة بأكمله.