النفط يرتفع وسط آمال بوقف الحرب في أوكرانيا وزيادة الطلب العالمي

ارتفعت أسعار النفط، أمس، وسط آمال بوقف الحرب في أوكرانيا وزيادة الطلب العالمي، في حين تراجع الذهب بضغط عمليات جني أرباح بعدما لامست الأسعار مستوى قياسياً الأسبوع الماضي.

وخلال التعاملات ارتفع خام برنت 0.12% إلى 66.51 دولاراً، وخام نايمكس الأمريكي 0.08% إلى 63.83 دولاراً بعد انخفاضهما بأكثر من 4% الأسبوع الماضي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أنه سيجتمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس في ألاسكا، للتفاوض بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وجاء ذلك في وقت تُصعد فيه الولايات المتحدة ضغوطها على روسيا، ما زاد من احتمال تشديد العقوبات على موسكو أيضاً في حالة عدم التوصل إلى اتفاق سلام.

وحدد ترامب موعداً نهائياً لروسيا، حل الجمعة الماضية، للموافقة على السلام في أوكرانيا، وإلا ستواجه الدول التي تشتري نفطها عقوبات ثانوية، وضغط في الوقت نفسه على الهند لخفض مشترياتها من النفط الروسي.

وخفض بنك يو.بي.إس توقعاته لسعر خام برنت لنهاية العام إلى 62 دولاراً للبرميل من 68 دولاراً في توقع سابق، إذ استند إلى زيادة الإمدادات من أمريكا الجنوبية، والإنتاج الذي لم يضعف كثيراً من دول خاضعة لعقوبات.

وأضاف البنك أن الطلب الهندي لم يصل إلى مستوى توقعاته في الآونة الأخيرة، وأنه يتوقع أن تعلق أوبك+ زيادات الإنتاج ما لم تظهر اضطرابات كبرى غير متوقعة في الإمدادات.