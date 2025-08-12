500 مليون دولار تمويلاً أفريقياً لمطار إثيوبيا الجديد



قال البنك الأفريقي للتنمية، أمس، إنه سيسهم بمبلغ 500 مليون دولار في تمويل مطار جديد في إثيوبيا من المتوقع أن يكون الأكبر في أفريقيا عند اكتماله في 2029.

ووقعت الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة اتفاقية لتصميم مطار بأربعة مدارج قرب بلدة بيشوفتو، على بعد نحو 45 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة أديس أبابا. وأعلنت الشركة أنها ستقدم 20 % من تمويل المشروع الذي تبلغ تكلفته عشرة مليارات دولار، في حين سيقدم مقرضون التمويلَ الباقي.

وقال البنك في بيان «خصص البنك ما يصل إلى 500 مليون دولار، رهناً بموافقة مجلس الإدارة، للمساهمة في تمويل هذا المشروع»، ووصفه بأنه سيشكل تحولاً في المنطقة وسيسهم في تكاملها. وفي الأسبوع الماضي، قال البنك إنه يقود جهوداً لجمع 7.8 مليارات دولار لتمويل المشروع.