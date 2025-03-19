بريطانيا تخفض الإنفاق بتجميد بطاقات ائتمان حكومية

قالت حكومة حزب العمال البريطانية إن الآلاف من البطاقات الائتمانية التي أصدرتها الحكومة وتمثل مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية من الإنفاق سيجري تجميدها هذا الأسبوع، وذلك في محاولة لإصلاح الماليات العامة المنهكة.

وفي ظل توقعات بتباطؤ النمو والتزام بقواعد مالية تحد من الاقتراض اليومي، يسعى الوزراء إلى خفض الميزانيات قدر الإمكان. وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان إن قرار تجميد ما يقرب من 20 ألف «بطاقة مشتريات حكومية» يأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من الإسراف في الإنفاق. ويشير مكتب مجلس الوزراء إلى تضاعف الإنفاق على بطاقات الائتمان الحكومية بأكثر من أربعة أمثال منذ السنة المالية 2020 - 2021 إلى أكثر من 675 مليون جنيه استرليني (876.83 مليون دولار) في 2024 - 2025 بعدما كان حوالي 155 مليوناً.

ولن يُستثنى من هذا القرار سوى عدد قليل من الموظفين، من بينهم الدبلوماسيون العاملون في مناطق الأزمات. وسيُعاد تخصيص البطاقات المجمدة لمن بوسعه تبرير حاجته إليها، وإلا سيجري إلغاؤها بنهاية الشهر. ويهدف الإجراء إلى خفض عدد البطاقات المتداولة بنسبة 50 % على الأقل.