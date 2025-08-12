أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي «آيستات» الصادرة، أمس، ارتفاع الفائض التجاري لإيطاليا خلال يونيو الماضي، بفضل الزيادة الملحوظة في الصادرات.

وبلغ الفائض التجاري لإيطاليا خلال يونيو 5.4 مليارات يورو مقابل 5.2 مليارات يورو خلال الشهر نفسه من العام الماضي، و6.1 مليارات يورو خلال مايو.

وزادت صادرات إيطاليا خلال يونيو بنسبة 4.9% سنوياً، مقابل تراجع 1.8% خلال مايو، في الوقت نفسه زادت الواردات 4.8% بعد تراجع 1.5% خلال الفترة نفسها.

وأسهمت قطاعات الأدوية والمنتجات الكيماوية الطبية ومعدات النقل، دون حساب السيارات، بالنسبة الكبرى في نمو الصادرات.

وفي الوقت نفسه، زادت الصادرات الإيطالية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.1% سنوياً، بفضل زيادة صادرات الأدوية والكيماويات الطبية، في حين زادت الواردات خلال النصف الأول من العام 4.6% سنوياً. وبلغ الفائض التجاري لإيطاليا خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي 2.8 مليار يورو.

وسجل الميزان التجاري لإيطاليا مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى عجزاً بقيمة 1.7 مليار يورو، في حين سجل فائضاً مع الدول خارج الاتحاد بقيمة 24.5 مليار يورو.