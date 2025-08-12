«إنفيديا» و«إيه إم دي» تدفعان 15 % من إيراداتهما في الصين لواشنطن

وافقت شركتا «إنفيديا» و«أدفانسد مايكرو ديفايسز» (إيه إم دي)، على دفع 15 % للحكومة الأمريكية من إيرادات مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين؛ وهي صفقة تؤمّن لهما تراخيص التصدير، ولكنها ربما تثير قلق الشركات الأمريكية وبكين.

وبحسب الاتفاق ستقوم شركة إنفيديا بدفع 15 % من إيرادات مبيعات مسرع الذكاء الاصطناعي H20 في الصين، كما ستخصص «إيه إم دي» النسبة نفسها من إيرادات مبيعات الرقاقة MI308.

وصرح متحدث باسم شركة إنفيديا بأن الشركة تلتزم بقواعد التصدير الأمريكية، وعلى الرغم من أنها لم تقم بإرسال شحنات رقائق H2O إلى الصين منذ أشهر إلا أنها تأمل أن تسمح هذه القواعد للشركات الأمريكية بالمنافسة في الصين.

وأفادت تقارير سابقة من «فايننشال تايمز» بأن وزارة التجارة الأمريكية بدأت الأسبوع الماضي إصدار تراخيص تصدير H2O، بعد أيام قليلة من لقاء جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، مع ترامب.

وكانت «إنفيديا» قد حققت إيرادات بقيمة 4.6 مليارات دولار من رقائق H20 في الربع المالي المنتهي في 27 أبريل.

وبسبب القواعد الجديدة لم تتمكن من تصدير شحنات من هذه الرقاقة إلى الصين، والتي كانت ستعود عليها بنحو 2.5 مليار دولار خلال تلك الفترة، وهذا يعني أنها كانت ستحقق إيرادات بأكثر من 7 مليارات دولار من مبيعات الرقائق إلى الصين خلال تلك الفترة.