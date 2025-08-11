النفط يرتفع مع ترقب السوق محادثات أمريكية روسية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد انخفاضها بأكثر من أربعة بالمئة الأسبوع الماضي، وسط ترقب المستثمرين نتيجة محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا الأسبوع الجاري بشأن الحرب في أوكرانيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 66.96 دولار للبرميل، وصعدت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا إلى 64.22 دولار للبرميل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الجمعة" انه سيجتمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس في ألاسكا للتفاوض بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وجاء ذلك في وقت تُصَعد فيه الولايات المتحدة ضغوطها على روسيا، مما زاد من احتمال تشديد العقوبات على موسكو أيضا في حالة عدم التوصل إلى اتفاق سلام.

وحدد ترامب موعدا نهائيا لروسيا حل الجمعة الماضية للموافقة على السلام في أوكرانيا وإلا ستواجه الدول التي تشتري نفطها عقوبات ثانوية، وضغط في ذات الوقت على الهند لخفض مشترياتها من النفط الروسي.

وخفَض يو.بي.إس توقعاته لسعر خام برنت لنهاية العام إلى 62 دولارا للبرميل من 68 في توقع سابق واستند إلى زيادة الإمدادات من أمريكا الجنوبية والإنتاج الذي لم يضعف كثيرا من دول خاضعة لعقوبات.

وأضاف البنك أن الطلب الهندي لم يصل إلى مستوى توقعاته في الآونة الأخيرة وأنه يتوقع أن تعلق أوبك+ زيادات الإنتاج ما لم تظهر اضطرابات أكبر غير متوقعة في الإمدادات.

ومن المتوقع أن تضغط الرسوم الجمركية الأمريكية الأعلى التي فرضها ترامب على الواردات من عشرات الدول، ودخلت حيز التنفيذ يوم الخميس، على الأنشطة الاقتصادية بسبب تغييرها لمسارات سلاسل الإمداد وتأجيج التضخم.

وعلى صعيد منفصل أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء يوم السبت أن أسعار المنتجين في الصين تراجعت بأكثر من المتوقع في يوليو تموز.





