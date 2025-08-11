"شانجان" أول شركة سيارات صينية تحصل على شهادة "إس جي إس"

أعلنت شركة شانجان للسيارات أنها أصبحت أول شركة صينية مصنعة للسيارات بالكامل تحصل على شهادة "مختبر فحص معتمد" الصادرة عن إس جي إس، إحدى أبرز الشركات الرائدة عالمياً في مجال الفحص والتحقق وإصدار الشهادات.

ويؤكد هذا الإنجاز البارز التزام شانجان بتطبيق المعايير العالمية في إطار مساعي توسعها إلى الأسواق العالمية، بما فيها منطقة الشرق الأوسط.

ونال معهد شانجان للأبحاث الذكية الشهادة رسمياً بعد إجراء خبراء إس جي إس تقييماً دقيقاً استمر لشهرين.

ويتيح هذا التكريم لشركة شانجان إمكانية إجراء اختبارات الاعتماد في الخارج بشكلٍ مستقل تحت إشراف إس جي إس، مما يسهل عمليات الامتثال العالمي فيها، إلى جانب تعزيز ضمان جودة منتجاتها.

في إطار مساعي شركة شانجان لتعزيز حضورها العالمي، تمنح هذه الشهادة مصداقية مستقلة لإمكانات الاختبار الذكية لدى الشركة.

أما بالنسبة للأسواق مثل دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، فتشهد تطور الأطر التنظيمية مع وجود مستويات مرتفعة لتوقعات الزبائن المتعلقة بالتكنولوجيا والسلامة، ولذا يؤكد هذا الإنجاز أن سيارات شانجان مصنّعة وفق المتطلبات والمعايير العالمية.

وتعكس الشهادة مدى قوة استثمار الشركة في عمليات البحث والتطوير المتقدمة والمعايير الصارمة للجودة، بالتزامن مع استمرارها بإطلاق السيارات العاملة على الطاقة الجديدة وتقديم حلول التنقل الذكي في المنطقة.

ويأتي الحصول على شهادة مختبر فحص معتمد نتيجة لعملية تتّسم بمعايير شديدة الانتقائية والصرامة، لا سيما أن إس جي إس تحرص على منح هذه الشهادة فقط للشركات التي تُظهر التزاماً تاماً بالمعايير الدولية مثل آيزو/ آي إي سي 17025، والتي تشمل معايير صارمة متعلقة بمعايرة المعدات وبروتوكولات الاختبار والكفاءة الهندسية وأنظمة إدارة الجودة.

وحصلت شركة شانجان على الشهادة عقب اجتيازها بنجاح لفترة تدقيق مكثفة على مدى شهرين، مما يعكس قوة الحوكمة الداخلية فيها وتميزها التقني.

وحتى بعد حصولها على الشهادة، تخضع جميع الاختبارات التي تتم بموجب إطار عمل مختبر الفحص المعتمد لإشراف إس جي إس، مما يضمن الالتزام المستمر بأعلى المعايير العالمية.

ويمثل الحصول على الشهادة دليلاً بارزاً على التميز التشغيلي لشركة شانجان ومصداقيتها العالمية.

وبعد إكمال عملية التقييم الشامل، نجحت شركة شانجان في استيفاء جميع المعايير الدولية، وتم منحها الشهادة رسمياً في شهر يوليو 2025.

ويتيح هذا الإنجاز الاستثنائي للشركة إجراء مجموعة واسعة من عمليات توثيق المنتجات بشكلٍ مستقل تحت إشراف إس جي إس، مما يسهم في تسريع وقت إطلاق المنتجات في الأسواق الرئيسية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد شاو، المدير العام لشركة شانجان للسيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يمثل حصولنا على هذه الشهادة المرموقة من إس جي إس دليلاً بارزاً على دور شانجان الرائد في قطاع التنقل الذكي.

وفي ما يتعلق بزبائننا وشركائنا في منطقة الشرق الأوسط، فإنها تسهم في تعزيز التزامنا بتوفير سيارات عالمية المستوى تتوافق مع أعلى معايير السلامة والجودة والأداء.

ومع تزايد الطلب على وسائل نقل أكثر ذكاءً واستدامة، يؤكد حصولنا على مثل هذه الشهادات سيرنا على الطريق الصحيح وفق أفضل الممارسات العالمية القائمة على الثقة وتبنّي التكنولوجيا".

ويسلط نيل العلامة هذه الشهادة الضوء على جاهزية شركة شانجان لتلبية متطلبات الجهات التنظيمية والموزعين والمستهلكين في الأسواق الجديدة. وتزامناً مع سعي العلامة إلى توسيع نطاق عروض سيارات الطاقة الجديدة ومجموعة السيارات الذكية في منطقة الشرق الأوسط، تسهم هذه الشهادة في دعم طموحاتها الرامية إلى توفير منتجات مبتكرة تحظى بمصداقية عالمية.