طرح «ديبال S05» الجديدة في الإمارات

أطلقت «الطاير للسيارات» سيارة S05 المرتقبة من ديبال - علامة السيارات الكهربائية الذكية التابعة لشركة شانجان للسيارات. وتنفرد السيارة الجديدة بتصميمها الصغير المميز، وجمعها بين التكلفة المقبولة، والميزات الذكية لترسي بذلك معايير جديدة للسيارات في دولة الإمارات. ويأتي إطلاق ديبال S05 بعد انطلاق سيارة ديبال S07 في الإمارات مطلع العام الجاري.

وقال أشوك خنّا، الرئيس التنفيذي لشركة «الطاير للسيارات»: «يسرنا طرح الطراز الأحدث من سيارات ديبال في غضون أربعة أشهر فقط على إطلاق هذه العلامة التجارية في السوق الإماراتية، ويشكل ذلك دليلاً ملموساً على الاهتمام الكبير، الذي حققته في الدولة. وأنا واثق تماماً بأن سيارة S05 الجديدة ستعزز الزخم، الذي حققته S07 منذ إطلاقها في الربع الأول من هذا العام، وستوسع دائرة الاهتمام بهذه العلامة التجارية المبتكرة للسيارات الكهربائية بين العملاء المميزين».

من جهته قال شاو، المدير العام لشركة شانجان للسيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا: «تسهم سيارة سيارة ديبال S05 في تحقيق رؤيتنا المتمثلة في توفير السيارات الكهربائية المبتكرة للمستهلكين. وتناسب السيارة احتياجات العملاء في دولة الإمارات الباحثين عن سيارة تجمع التكنولوجيا المتقدمة والتصميم العملي، بوصفها سيارة كهربائية ثنائية الطاقة ذات تصميم مميز، ومقصورة داخلية متصلة».