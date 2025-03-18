النفط يرتفع بدعم بيانات صينية

ارتفعت أسعار النفط، أمس، بعد أن توعدت الولايات المتحدة بمواصلة مهاجمة الحوثيين في اليمن حتى تتوقف الجماعة المتحالفة مع إيران عن مهاجمة حركة الشحن البحري، كما أذكت البيانات الاقتصادية الصينية الآمال بارتفاع الطلب.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربات عسكرية على الحوثيين يوم السبت، رداً على هجمات الجماعة على سفن الشحن في البحر الأحمر. وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن الحملة ربما تستمر أسابيع. وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتاً أو 1% إلى 71.30 دولاراً للبرميل كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 59 سنتاً أو 0.9% إلى 67.77 دولاراً.

ودعمت بيانات اقتصادية صينية الأسعار أيضاً وتسارع نمو مبيعات التجزئة خلال يناير وفبراير، في إشارة إيجابية لجهود صانعي السياسات لتعزيز الاستهلاك المحلي، حتى مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع إنتاج المصانع. وارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف الأسبوع الماضي، منهية خسائر استمرت 3 أسابيع بسبب مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي.