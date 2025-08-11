"الريال الإيراني" بدون اصفار

وافق مجلس الوزراء الإيراني في اجتماعه، أمس الأحد، على مشروع قانون إزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية بأغلبية الأصوات بعد المناقشة والمراجعة، في محاولة لمعالجة التضخم المستمر منذ فترة طويلة.

يذكر أن الدولار يعادل 92 ألف تومان في السوق الموازي فيما يوازي 920 ألف ريال إيراني، وبعد حذف أربعة أصفار من العملة الإيرانية يصبح سعر الدولار 9.2 تومان أي ما يوازي 92 ريالاً.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، في ما يتعلق بمسألة حذف أربعة أصفار من العملة: «اليوم، طُرح موضوع حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية في الحكومة، ووافقت عليه الحكومة».

وأضافت: «بناء عليه، سيتم شرح هذه المسألة للشعب أثناء التنفيذ، وسنستخدم عملتين لفترة ما حتى اكتمال التنفيذ».

وذكرت أن هذه المسألة بدأت عام 2008، وترددت في النقاشات بين الحكومات والبرلمانات، مشيرة إلى أنه سيتم شرحها بمزيد من التفاصيل في الاجتماعات القادمة.

وأفادت وكالة «مهر» للأنباء، بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة زيادة صلاحيات المحافظين وتفويض بعض مهام وصلاحيات الأجهزة التنفيذية إلى الجهات المعنية على مستوى المحافظات وتبادل الآراء.والأسبوع الماضي، وافقت اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني على مشروع قانون يمهد الطريق لإزالة 4 أصفار من العملة الوطنية.

ويواجه النظام المصرفي في إيران تحديات كبيرة بسبب العقوبات الدولية وانقطاعه عن الشبكات المالية العالمية.

وفقد الريال أكثر من 90% من قيمته منذ إعادة فرض العقوبات الأمريكية في عام 2018.وظل التضخم في إيران مرتفعاً لسنوات؛ حيث تُظهر أحدث البيانات أن معدل التضخم السنوي النقطي بلغ 38.7% في مايو.