أسبوع «أخضر» للعملات المشفرة و«إيثريوم» فوق 4 آلاف دولار للمرة الأولى

سجّلت العملات المشفرة أسبوعاً إيجابياً، مع تصاعد الزخم بشأن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤثرة في الكريبتو، بما في ذلك إدراج بتكوين وأصول رقمية أخرى ضمن خطط التقاعد الأمريكية، وفق أمر تنفيذي وقعه ترامب.

وواصلت عملة «إيثريوم» الزخم، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 19.71 %، بعد أن سجلت للمرة الأولى هذا العام مستويات فوق الـ4 آلاف دولار، وسط عمليات شراء واسعة النطاق.

وبحسب بيانات Lookonchain، فإن مشترياً كبيراً - يُرجَّح أنه مؤسسي - جمع 667 مليون دولار من إيثريوم خلال الأيام الأربعة الأخيرة من الأسبوع. كما أن شركة شركة شاربلينك للألعاب استثمرت 85.46 مليون دولار إضافية.

كما ارتفعت عملة بتكوين - الأكبر من حيث القيمة السوقية - بنحو 3.65 % مختتمة الأسبوع عند مستويات فوق الـ116 ألف دولار، مقارنة مع مستويات فوق الـ113 ألفاً بنهاية الأسبوع الماضي.

وارتفعت سولانا بأكثر من 9.43 % خلال الأسبوع وصولاً إلى 177 دولاراً، مقارنة مع 166 دولاراً الأسبوع الماضي. كذلك ارتفعت عملة أكس أر بي 10.47 % ودوجكوين بنسبة

14.20 %، بالتزامن مع أنباء حول اتجاه بلاد روك لإطلاق صندوق مؤشرات متداولة لعملة الريبل.

ويقيم المتعاملون في سوق الكريبتو أحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية، بما في ذلك بيانات الوظائف الضعيفة، وما أحدثته من لغط بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي. كما يراقبون رسوم ترامب الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ أخيراً وتأثيراتها في شهية المخاطرة بالنسبة للمستثمرين.

وقفزت عملة «إيثريوم» فوق مستوى 4 آلاف دولار للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي، بدعم من التدفقات القوية للمستثمرين على الصناديق المتداولة في البورصة التي تستثمر مباشرة في العملة.

تُظهر البيانات أن أكثر من 6.7 مليارات دولار دخلت إلى 9 صناديق أمريكية متداولة في البورصة تركز على «إيثريوم» منذ بداية العام الجاري.

في الوقت نفسه، اشترت شركات خزينة العملات المشفرة، وهي كيانات مخصصة لتكديس الأصول المشفرة، ما قيمته أكثر من 12 مليار دولار من «إيثريوم»، بحسب موقع «استرتيجيك ذا ريزيرف. إكس واي زد» الذي يتعقب القطاع.

وتتماشى هذه المكاسب مع تحول أوسع في سوق الأصول المشفرة، حيث بدأ المستثمرون المؤسسيون والمطورون تجاوز بتكوين، مع تزايد الاعتماد على العملات المستقرة والأصول الحقيقية التي صدرت في مقابل قيمتها رموز مشفرة ومنصات العقود الذكية، والتي يعمل العديد منها على شبكة «إيثريوم». وتعد إيثريوم العملة الأصلية لهذه الشبكة.

وأوضح ماثيو سيغيل، رئيس أبحاث الأصول المشفرة لدى شركة «فان إيك»: «بدأت هيمنة بتكوين بالتراجع بشكل ملحوظ مع توجه البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات إلى العملات المستقرة، والتي سيتم تسويتها عبر منصات بلوكتشين مفتوحة المصدر مثل إيثريوم»، مضيفاً إن «أسواق رأس المال ما زالت منفتحة جداً أمام شركات خزينة للعملات المشفرة، ما يضيف ضغوط شراء على سوق إيثريوم الفورية».

تأتي صحوة «إيثريوم» بعد فترة طويلة من الأداء الضعيف مقارنة ببتكوين ومنافسين جدد مثل سولانا.

رغم هذه المكاسب الأخيرة، إلا أن «إيثريوم» ما تزال أقل بنحو 18 % من أعلى مستوى سجلته في نوفمبر 2021 عند 4867 دولاراً تقريباً.