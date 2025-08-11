انكماش العجز التجاري فى رومانيا خلال يونيو

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الروماني اليوم الإثنين، تراجع عجز التجارة الخارجية في يونيو عن الفترة نفسها من العام الماضي حيث زادت الصادرت أكثر من الواردات.

وتراجعت الفجوة التجارية إلى 2.37 مليار يورو في يونيو من 2.8 مليار يورو في الشهر المماثل من العام الماضي.

وفي مايو، بلغ العجز التجاري 2.74 مليار يورو.

وقفزت الصادرات بواقع 6.3% سنويا في يونيو بينما لم ترتفع الواردات إلا بواقع 0.6%.

وخلال النصف الأول من 2025، بلغ إجمالي العجز التجاري في رومانيا 16.71 مليار يورو بارتفاع من15.09 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي.