«بي واي دي» الصينية تدرس تأسيس مصنع في ألمانيا

قال مصدر مطلع لرويترز إن عملاقة صناعة السيارات الكهربائية «بي.واي.دي» الصينية تدرس السوق الألمانية لتأسيس مصنع ثالث لتجميع منتجاتها في أوروبا، وذلك بعد أن عارضت ألمانيا، أكبر اقتصاد وسوق للسيارات في المنطقة، الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين العام الماضي.

وتتطلع الشركات الصينية إلى إطلاق منشآت للتصنيع والتجميع في أوروبا سعياً لبيع المزيد من السيارات منخفضة التكلفة في المنطقة، وذلك في ظل منافسة أوروبية وتباطؤ للطلب في الصين. كما تسعى إلى تجنب الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين العام الماضي.