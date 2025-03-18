9 صناعات تستهدفها إندونيسيا في أنشطة تجارة الكربون

أعلنت وزارة الصناعة الإندونيسية عن هدفها في قيادة تسعة قطاعات صناعية فرعية للمشاركة في أنشطة تجارة الكربون التي من المقرر أن تبدأ في عام 2027.

وحدد أندي ريزالدي، رئيس وكالة توحيد سياسات الخدمات الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، في حديثه في جاكرتا أمس، الأسمنت والمنسوجات والصلب والمعادن، ولب الورق، والسيراميك، والزجاج، والأغذية، والمشروبات، والأسمدة، ووسائل النقل، والمواد الكيميائية، كقطاعات فرعية صناعية رئيسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية «أنتارا».

وأشار إلى أن جمع البيانات حول قدرة كل قطاع فرعي على توليد انبعاثات الكربون هو أمر ضروري لتحقيق هذا الهدف وتقليص كمية الانبعاثات التي تولدها الصناعات بمقدار 912 مليون طن بحلول عام 2030، كما هو موضح في وثيقة المساهمة المعززة المحددة وطنياً لإندونيسيا.

وأكد أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، تحتاج وزارة الصناعة إلى دعم من وزارات ومؤسسات معنية أخرى.

وأضاف ريزالدي أيضاً أن مكتبه عازم على توفير مستوى أعلى من الراحة في المسائل الإدارية للأطراف الفاعلة في الصناعة من خلال الاستفادة القصوى من نظام المعلومات الصناعية الوطني. (-