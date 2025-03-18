2000 وظيفة للذكاء الاصطناعي بهونغ كونغ

يسعى أصحاب الأعمال في هونغ كونغ لشغل أكثر من 2000 وظيفة في مجال الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي تسعى فيه المدينة للتحول إلى مركز للابتكار والتكنولوجيا.

وأفادت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» أمس، بأنه من المقرر أن يتم عرض الوظائف الشاغرة في معرض «سايبربورت» للوظائف، الذي من المقرر أن يُقام يومي الجمعة والسبت المقبلين. وسيشارك في المعرض أكثر من 580 مؤسسة، من بينها شركات ناشئة وأخرى تقنية وإدارات حكومية وشركات مثل بنك هانج سنج وسنتالاين بروبرتي.

ومن جانبه، قال ريكي تشوي، مدير قسم الحياة الذكية في معرض «سايبربورت»، إن حوالي 70% من مسؤولي التوظيف يتطلعون إلى توظيف متخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، وإن ما يقرب من 60% من الوظائف ستكون مرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.