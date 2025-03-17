الذهب قرب أعلى مستوى على الإطلاق قبل اجتماع المركزي الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق عند 3000 دولار للأوقية (الأونصة) الذي تجاوزته الأسبوع الماضي، وذلك وسط تركيز السوق على الرسوم الجمركية واجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 15:26 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2994.79 دولاراً للأوقية (الأونصة). وتجاوز الذهب مستوى الثلاثة آلاف دولار للأوقية ليسجل صعودا قياسيا يوم الجمعة عند 3004.86 دولار للأوقية.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3003.20 دولارات للأوقية.

وتترقب الأسواق حاليا اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي يستمر ليومين وينتهي يوم الأربعاء، لمتابعة توقعات المسؤولين بالبنك فيما يتعلق بالتداعيات المحتملة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الأحد بأنه "لا توجد ضمانات" بعدم حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي على أسعار الفائدة دون تغيير قبل خفضها مجددا في يونيو حزيران.

وعادة ما يحقق الذهب مكاسب جيدة عندما تنخفض أسعار الفائدة، ويُنظر إليه أيضا على أنه وسيلة تحوط في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية والتضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 33.66 دولاراً للأوقية. وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 999 دولاراً للأوقية والبلاديوم 0.2 بالمئة إلى 967.44 دولاراً للأوقية.

