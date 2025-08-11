"إنفيديا" و"إيه إم دي" تضحيان بـ15% من الإيرادات من أجل الصين

ذكرت تقارير إعلامية أن شركتي صناعة أشباه الموصلات الأمريكيتين إنفيديا وأدفانسد ميكرو ديفايسز (أيه.إم.دي) وافقتا على تحويل 15% من إيرادات صادراتهما من الرقائق المتطورة إلى الصين للحكومة الأمريكية، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق جزء من اتفاق أوسع تم التوصل إليه مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على تراخيص لتصدير الرقائق إلى الصين.

وأفادت التقارير بإن إنفيديا ستحول جزءا من إيرادات صادراتها من رقائق إتش20 المتطورة، في حين ستحول أيه.إم.دي جزءا من حصيلة صادرات رقائق إم.آي308.

ويعكس الاتفاق الضغط المتزايد على شركات أشباه الموصلات الأمريكية لكي تتماشي مع السياسات التجارية والأمنية للولايات المتحدة، في الوقت الذي تحافظ فيه على وجودها في أسواقها الدولية الرئيسية.

يأتي هذا التطور في أعقاب تصريحات ترامب الأخيرة، الذي حذّر من فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات أشباه الموصلات والرقائق ما لم تلتزم الشركات بالتصنيع المحلي.

وقد فاقمت الرسوم الجمركية المقترحة المخاوف في قطاع التكنولوجيا، مما دفع الشركات إلى البحث عن استراتيجيات امتثال بديلة.





