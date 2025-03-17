«المركزي» الأوروبي: عدم اليقين الحالي يفوق مرحلة الجائحة

أبلغ نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، صحيفة «صنداي تايمز» بأن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تُسبب حالة من عدم اليقين في الاقتصاد أكبر مما كانت عليه خلال جائحة كورونا.

«نحتاج لمراعاة حالة عدم اليقين بشأن البيئة الحالية، والتي تتجاوز حتى ما كانت عليه خلال الجائحة» حسبما نقلته عنه الصحيفة.

وأضاف: «ما نراه هو أن الإدارة الأمريكية الجديدة ليست مستعدة بشكل كبير للاستمرار في العمل متعدد الأطراف، وهو ما يتعلق بالتعاون عبر جميع المناطق وإيجاد حلول مشتركة للمشاكل المشتركة. هذا تغير مهم جداً ومصدر كبير لعدم اليقين».

في الأيام القليلة الماضية، عبر عدد من صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي عن قلقهم من تأثير حرب تجارية تلوح في الأفق. وقالت رئيسة البنك كريستين لاغارد إن تصعيد النزاعات حول الرسوم التجارية، ربما يكون له تأثير ضار على الاقتصاد العالمي.

وبالمثل، قال محافظ البنك المركزي الإسباني خوسيه لويس إسكريفا لـ«تلفزيون بلومبرغ» الجمعة الماضي إن افتراضات التضخم والنمو الاقتصادي تواجه مخاطر كبيرة في جميع الاتجاهات، مضيفاً أن تلك الحالة من الضبابية تجعل من المستحيل التنبؤ بمزيد من التحركات على صعيد أسعار الفائدة.

يُتوقع أن تحقق منطقة اليورو نمواً بنسبة 0.9% فحسب هذا العام، وفقاً لتقديرات البنك المركزي الأوروبي المنشورة في وقت سابق من الشهر الجاري.