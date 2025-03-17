17 مليون دولار الراتب السنوي للرئيس التنفيذي لـ«يو بي إس»

أفادت صحيفة «بليك» (Blick) السويسرية أن راتب الرئيس التنفيذي لمجموعة «يو بي إس» (UBS Group)، سيرجيو إرموتي، لعام 2024 سيصل إلى ما يزيد قليلاً على 15 مليون فرنك سويسري (17 مليون دولار).

وبينما يتجاوز هذا المبلغ راتب إرموتي البالغ 14.4 مليون فرنك سويسري الذي تقاضاه عام 2023، عندما تولى رئاسة أكبر بنك في سويسرا لمدة 9 أشهر، إلا أن حزمة تعويضاته تقل عن الحد الأقصى المسموح به بموجب قواعد الشركة، بحسب الصحيفة التي لم توضح مصدر هذه المعلومات.

تعرض بنك «يو بي إس» لانتقادات لاذعة من سياسيين، منهم وزيرة المالية كارين كيلر - سوتر، العام الماضي، حيث قالت إن هذا الراتب «يفوق خيال أي مواطن عادي». من المقرر أن يصدر بنك «يو بي إس» تقريره السنوي يوم الإثنين، متضمناً تفاصيل عن رواتب المسؤولين التنفيذيين. يواجه البنك زيادة كبيرة في متطلبات رأس ماله كجزء من إصلاح تنظيمي شامل سيبدأ مساره عبر البرلمان السويسري هذا العام.