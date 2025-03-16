توقعات بخفض «الفيدرالي الأمريكي» الفائدة مرتين بدءاً من سبتمبر

من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال النصف الأول من العام الجاري، قبل أن يجري تخفيضين بدءاً من سبتمبر المقبل، وفق استطلاع أجرته «بلومبرغ نيوز» لآراء خبراء اقتصاد.

وأشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى احتمال التوقف عن إجراء تعديل لفترة من الزمن، وسط حالة من عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لا سيما المتعلقة بالتجارة. أظهرت نتائج الاستطلاع أن هذه السياسات -سواء التي طُرحت كمقترحات أو التي نُفذت بالفعل- دفعت معظم خبراء الاقتصاد لتخفيض توقعاتهم للنمو، مع رفع تقديراتهم للتضخم في الولايات المتحدة.

أظهر الاستطلاع -الذي أُجري في الفترة من 7 إلى 12 مارس الجاري- أن الغالبية العظمى من المشاركين يرون أن المخاطر المتعلقة بالتضخم والبطالة تميل إلى الارتفاع أكثر من الانخفاض.

أما بالنسبة لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي رئيس البنك جيروم باول وزملاؤه على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25 % إلى 4.5 %. كما يتوقع خبراء الاقتصاد أن تعكس التحديثات الجديدة لتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية العام الجاري.

ووفقاً للتقديرات المتوسطة في الاستطلاع، من المنتظر أن تأتي التخفيضات في سبتمبر وديسمبر. وفي استطلاع أُجري في ديسمبر الماضي، توقع الاقتصاديون أن يُجري الفيدرالي ثلاثة تخفيضات في 2025، بدءاً من مارس.

يتوقع حوالي 11 % من المشاركين في الاستطلاع أن يُبطئ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتيرة تقليص محفظة أصوله -عملية معروفة باسم «التشديد الكمي»- في اجتماع الأسبوع المقبل. فيما يرى 41 % آخرون أن هذا الإجراء قد يحدث في وقت ما خلال الربع الثاني من العام الجاري.