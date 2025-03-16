النفط ينهي الأسبوع مستقراً

تعافت أسعار النفط بنحو 1 % عند التسوية أول من أمس لتنهي الأسبوع دون تغير تقريباً وسط تضاؤل ​​احتمالات إنهاء الحرب في أوكرانيا قريباً.

وقد تؤدي نهاية الحرب إلى عودة المزيد من إمدادات الخام الروسية إلى الأسواق. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتاً، أو واحداً بالمئة، لتصل إلى 70.58 دولاراً للبرميل عند التسوية، وذلك بعد أن انخفضت 1.5 % في الجلسة الماضية.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67.18 دولاراً للبرميل، بارتفاع 63 سنتاً، أو واحد بالمئة، بعد أن أغلق منخفضا 1.7 % يوم الخميس.

واختتم الخامان القياسيان الأسبوع دون تغير يذكر عن يوم الجمعة الماضي عندما أنهى خام برنت الجلسة عند 70.36 دولاراً للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط عند 67.04 دولاراً.

وقال محللون من كومرتس بنك في مذكرة «حوم خام برنت حول مستوى 70 دولاراً خلال الأسبوعين الماضيين.

