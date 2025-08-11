التضخم يكبح مكاسب سندات الخزانة الأمريكية

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أدنى مستوياتها في 3 أشهر، قبيل صدور تقرير رئيسي عن التضخم يُرجّح أن يُعيد تشكيل توقعات الأسواق بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي، وسط ترقب لاحتمال بدء هذه الخطوة الشهر المقبل.

وسجلت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات الأسبوع الماضي ارتفاعاً بـ7 نقاط أساس إلى 4.3 %، بأول صعود في 3 أسابيع.

وأظهرت عقود المقايضة على أسعار الفائدة أن المتعاملين يقدّرون احتمالية تتجاوز 80 % لخفض «الفيدرالي» للفائدة في سبتمبر.

ويتوقع الخبراء أن ترتفع أسعار المستهلكين، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3 % في يوليو، مقارنة بزيادة 0.2 % في يونيو.