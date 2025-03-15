الذكاء الاصطناعي يضع أبل في ورطة.. وأشباح مرحلة «ما قبل ستيف جوبز» يلوح في الأفق

أبل بعد تأجيل شركة آبل مؤخرًا للميزات المتقدمة لمساعدها الصوتي Siri، تكهن المحللون بأن الجدول الزمني الجديد قد يؤثر على مبيعات iPhone، حيث قد يقرر بعض العملاء تأجيل الترقية حتى تصبح التقنية الجديدة متاحة.

لكن قد تواجه آبل مشكلة أكبر من ذلك بكثير — بل ربما أكبر من أي من تحدياتها المعتادة مثل التعريفات الجمركية أو تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي. ويتجلى ذلك في منشور حديث للمدون التقني الشهير جون غروبر، الذي يوثق أخبار آبل منذ أكثر من عقدين، والذي يُعرف عادةً بولائه للشركة.

وكتب غروبر في مدونته الشهيرة Daring Fireball منشورًا شديد اللهجة، اتهم فيه آبل بتدمير مصداقيتها من خلال الترويج لقدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي لم تكن جاهزة بعد.

"تدمير المصداقية" قد يكون وصفًا مخففًا للوضع، لقد تم تبديدها، لم يحدث هذا لآبل من تلقاء نفسها، بل المسؤولون داخل الشركة هم من فعلوا ذلك."

وبدأت آبل لأول مرة في الحديث عن ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها تحت اسم Apple Intelligence خلال مؤتمر WWDC في يونيو الماضي، حيث وعدت بنسخة أكثر ذكاءً من Siri، قادرة على فهم السياق بشكل أفضل.

على سبيل المثال، إذا أرسل إليك صديق عنوانه عبر الرسائل النصية، يمكنك أن تطلب من Siri إضافته إلى جهات الاتصال الخاصة بك، وستتمكن المساعد الصوتي من فهم ما تعنيه بالضبط.

واصلت آبل الترويج لهذه الميزات عند الإعلان عن أجهزة iPhone الجديدة في سبتمبر، بل ودمجتها في إعلاناتها التجارية. كان أحد الإعلانات يصور امرأة تطلب من Siri اسم شخص قابلته قبل أشهر في مقهى معين.

لكن وفقًا لـ غروبر، لم تكن هذه الميزات جاهزة على الإطلاق، حيث تساءل: "من قرر أن يتم إدراج هذه الميزات في مؤتمر WWDC، مع وعد بأنها ستتوفر خلال العام المقبل، بينما كانت في حالة غير مكتملة لدرجة أنه لم يكن من الممكن حتى عرضها للصحفيين في بيئة خاضعة للتحكم؟، بعد ثلاثة أشهر، من قرر أن تروج آبل لهذه الميزات في إعلان تلفزيوني، بل وتستخدمها كنقطة بيع رئيسية لسلسلة iPhone 16، بينما كانت لا تزال في حالة غير مكتملة أو حتى غير وظيفية تمامًا؟"

وأشار غروبر إلى أن الميزات الجديدة في Siri التي تم الترويج لها في إعلانات iPhone 16 قد لا تكون جاهزة حتى "بعد أشهر من إطلاق iPhone 17.

ولم تكن آبل دائمًا رمزًا للموثوقية، وفقًا لـ غروبر. عندما عاد ستيف جوبز إلى الشركة في عام 1997، كانت قد تفادت الإفلاس بصعوبة، لكنها كانت مفلسة تمامًا من حيث المصداقية.

وعمل جوبز على إعادة بناء الثقة من خلال تقديم المنتجات في الوقت المحدد، وهو ما ميز آبل عن منافسيها.

وعندما كانت الشركات المنافسة تتحدث عن الذكاء الاصطناعي عشرات المرات خلال مكالمات الأرباح، دافع الرئيس التنفيذي تيم كوك عن نهج آبل الهادئ، وقال في مؤتمر المحللين في أغسطس 2023: "نحن نميل إلى الإعلان عن الأشياء عندما تصبح جاهزة للسوق، وهذا هو أسلوبنا."

لكن ما حدث مع Siri لا يتماشى مع هذه الفلسفة، حيث وصف غروبر عرض الميزات بأنه "مجرد فيديو مفاهيمي" بدلاً من عرض حقيقي لمنتج جاهز، قائلاً: "آبل الحديثة لا تنشر مقاطع فيديو مفاهيمية. هم يعرضون فقط المنتجات والميزات الفعلية العاملة."

واستشهد غروبر بتقرير قديم من مجلة Fortune حول رد فعل ستيف جوبز الغاضب بعد فشل خدمة البريد الإلكتروني MobileMe عام 2008 في تقديم الميزات الموعودة، ووفقًا للتقرير، وبّخ جوبز فريقه على الإضرار بسمعة الشركة، وتساءل غروبر عما إذا كانت آبل قد عقدت اجتماعًا مماثلًا هذه المرة.

ووفقًا لمصدر من بلومبرغ، عقد رئيس فريق Siri بالفعل اجتماعًا مع الموظفين، ووصف التأخير بأنه "محبط"، خاصة بعد أن أمضت آبل وقتًا في استعراض الميزات للجمهور.

وبعد تأكيد Bloomberg لتأجيل ميزات Siri يوم الجمعة 7 مارس، تراجعت أسهم آبل بنسبة 10.7% خلال الأسبوع — وهو أكبر انخفاض بين أسهم Big Tech، متجاوزًا حتى Tesla، التي سجلت ثاني أسوأ أداء.

وهبطت أسهم آبل في أربعة من أصل خمس جلسات خلال الأسبوع، باستثناء الجلسة الأخيرة يوم الجمعة.

ورغم الانتقادات، لا يزال بعض المحللين متفائلين بشأن استراتيجية آبل في مجال الذكاء الاصطناعي، وكتب المحلل في Wedbush دانيال آيفز يوم الجمعة: "لم تُبنَ روما في يوم واحد، ولن تُبنى استراتيجية آبل في الذكاء الاصطناعي بين عشية وضحاها. لكن البذور التي زرعتها مع Apple Intelligence ستنمو وستُحدث تحولًا في مستقبل نمو المستهلكين مع آبل خلال السنوات القادمة."