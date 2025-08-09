8 % قفزة في سعر البن مع توقف تجارته بين أمريكا والبرازيل بسبب الرسوم

ارتفعت العقود الآجلة للبن في بورصة إنتركونتننتال مرة أخرى أمس الجمعة لتقفز 8% على مدار الأسبوع مع استمرار توقف التجارة فيه بين الولايات المتحدة والبرازيل بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وارتفعت أيضاً العقود الآجلة للسكر.

وصعدت العقود الآجلة لبن «أرابيكا» 11.55 سنتاً، أو 3.9%، إلى 3.0935 دولارات للرطل عند التسوية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع عند 3.0995 دولارات.

وقال متعاملون إنه لا توجد صفقات جديدة تقريباً بين الولايات المتحدة والبرازيل، أكبر منتج للبن في العالم، بعد أن فرض ترامب رسوماً جمركية 50% على البضائع البرازيلية.

تحصل الولايات المتحدة على نحو ثلث احتياجاتها من البن من البرازيل، ويعتمد المتعاملون في السوق حالياً على المخزون المعتمد من بورصة إنتركونتيننتال، والذي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام.

وارتفع كذلك بن (روبوستا) 3.9 المئة إلى 3510 دولارات للطن.

أما السكر الخام فارتفع 0.24 سنت، أو 1.5%، إلى 16.25 سنتاً للرطل عند التسوية. ومع ذلك، ارتفع 0.4% فقط خلال الأسبوع.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة إن مؤشر أسعار السكر انخفض للشهر الخامس على التوالي في يوليو بسبب توقعات بزيادة الإنتاج في البرازيل والهند، على الرغم من علامات تعافي الطلب على واردات السكر.

وارتفع السكر الأبيض 1.8% إلى 471 دولاراً للطن.

وزاد سعر الكاكاو في لندن ستة جنيهات استرلينية أو 0.1% إلى 5415 جنيهاً استرلينياً للطن. وارتفع واحداً بالمئة فقط خلال الأسبوع.

وفي نيويورك، انخفض سعر الكاكاو واحداً بالمئة اليوم إلى 7978 دولاراً للطن، ولكنه قفز ستة بالمئة على مدار الأسبوع.